Пост из рубрики “психология взаимоотношений”

Ни одна сфера человеческой деятельности не обходится без точных наук.

Самый простой, но самый важный закон физики и Вселенной - это Закон сохранения и преобразования энергии: сколько отдали - столько получили.

 Для нас крайне важно иметь то, что делает нашу жизнь счастливой и полноценной: любовь, поддержка близких, физические удовольствия, эмоциональные впечатления, работа по душе и т.д. Но бывает так, что мы сами себе закрываем дороги к этим ценностям. Чем? Неуверенностью в себе, обидами, страхами, ленью, подвешенными состояниями и неразрешенными конфликтами.

 Выход есть, он очень прост и, как показывает история человечества, по силам многим: научиться прощаться с тем, что перестало быть важным и нужным для вас.

Очищайте своё пространство от прошлых: вещей, людей, отношений, работы, долгов...

Рубите канаты! И освобождайте место для того, чего вы хотите сегодня.

⚡ И здесь очень важный момент. Нельзя уходить / убегать, поджавши хвост, подвешивая тяжелую для вас ситуацию в воздухе, и надеяться, что она рассосётся сама собой. Знаете, это трусость, слабость и безответственность. Вы не сможете с лёгкой душой вступить в новые отношения, заняться новой деятельностью, не поставив аккуратную точку на предыдущем листе.

✨ Необходимо вернуться, пожать друг другу руки, обняться или просто посмотреть в глаза. И попрощаться. Обязательно тепло, с благодарностью, со словами. Не бойтесь объясниться или сказать лишнего - недосказанность разрушительна. Если вы были искренни изначально - вас поймут. И ответят благодарностью.

☀️ Любую тесную территорию, прожитые отношения покидайте достойно! И больше не теряйте времени - ловите свой шанс, ищите свое призвание, принимайте людей, открывайте дороги новому!

Как только вы закроете свой гештальд и очистите пространство, с вами начнут происходить чудесные трансформации. Неизбежно! Таков закон преобразования энергии. Свободная чистая территория начнет быстро заполняться новыми событиями, идеями, фигурами, которые будут вас вдохновлять и давать свежую энергию.

 Вы сами поразитесь потоку всего того, к чему подсознательно стремились. Новые: вещи раскроют ваши лучшие стороны, работа захватит с головой, встречи окрасят жизнь яркими красками, отношения подарят крылья и внутренний свет, общение принесет полезную информацию ....

✨ Отпускайте, завершайте, ставьте точку. Красиво! Будьте искренни и благодарны. Очищайте и освобождайте место. Открывайтесь новому и ставьте цели. Любите себя и улучшайте.

И будет вам счастье!

Это работает!!! ✌️ (проверено на себе )