Пост в tg канал о переезде за границу

🐶Мифы о переезде в Таиланд с питомцем🐱

Сегодня мы развеем самые популярные мифы о жизни в жаркой тропической стране с домашними любимцами.

Миф первый: Отсутствие привычных нам кормов

✔️Один из самых частых вопросов в чатах, посвященных перевозке животных в Таиланд — это можно ли здесь купить корм той или иной марки. И почти всегда ответ на него положительный.

В крупных населенных пунктах много зоомагазинов с большим выбором как знакомых нам кормов, так и местных, на любой вкус и бюджет.

Полюс, всегда можно заказать из интернета.

Миф второй: Плохая медицина

✔️Это тоже неправда, в Таиланде очень любят животных, и ветеринарные клиники есть даже в маленьких деревнях. Также много хороших врачей, которые любят и ценят свою работу и мохнатых пациентов. Пишите в комментарии, если хотите подборку лучших ветеринарных клиник на Пхукете🙌🏻

Миф третий: Животному будет слишком жарко

✔️Климат, безусловно, поначалу будет непривычен для большинства питомцев, но если вы грамотно поможете своему пушистому другу адаптироваться в первые дни, будете следить за тем, чтобы у него всегда была свежая вода и не будете забывать о груминге, если это необходимо, то животному будет вполне комфортно. Мы также советуем держаться в тени при прогулках с животным и не оставлять питомцев в машинах на парковках в дневное время — машина может нагреться до немыслимой температуры.

Миф четвертый: Почти невозможно найти жильё

✔️Наличие питомца действительно отрезает некоторые варианты по съему жилья, например, во многих кондоминимумах запрещено проживание с питомцами, но у вас всё ещё останется множество pet friendly вариантов. Главное сразу сообщите о наличии животного риелтору или домовладельцу.