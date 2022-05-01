Посты для Инстаграм

1) Хочешь получать массу комплиментов в свой адрес? Воспользуйся жидкой сатиновой помадойStaySatin, которая представлена сразу в нескольких насыщенных оттенках. Она обладает мягкой структурой, равномерно ложится на губы с первого касания. Гарантированная стойкость до 8 часов позволит настоящим леди не терять марку и всегда оставаться на высоте. Тем более, матовые оттенки не теряют своей актуальности в этом сезоне.Стоимость помады с учетом скидки составляет 441 руб (старая цена 589 руб).Будь яркой этой весной! 2) Твои волосы потеряли былую красоту? Они стали не такими упругими и шелковистыми, как раньше? Не печалься! Эта проблема решаема. Восстанавливающая интенсивная маска для волос UltimateMoroccanArganOil поможет твоим волосам обрести прежнее сияние, и сделает их упругими и шелковистыми.В состав маски входят натуральные компоненты, которые оказывают положительное воздействие на волосы. Благодаря специальной формуле средство увлажнит локоны на клеточном уровне и обезопасит их от негативного воздействия фена или утюжка.Маску следует наносить на влажные чистые волосы на 5-10 минут, а затем смыть теплой водой.Стоимость маски составляет 1149 руб.Позволь себе быть красивой! 3) У каждой представительницы слабого пола должен быть свой особенный аромат. Для тебя таким ароматом может стать JimmyChooFloral. Эта туалетная вода представляет собой настоящее цветочно-фруктовое вдохновение. Новинка от JimmyChooпробуждает радость и напоминает о том, что весна уже пришла. Тонкий и одновременно яркий аромат сначала раскрывается нотами бергамота и нектарина, на смену которым приходят нотки магнолии и душистого горошка, а базовые ноты построены на мускусе и амбре.Элегантный флакон делает туалетную воду от JimmyChoo еще более желанной.Цена аромата 3349 руб 4) Совсем скоро в Екатеринбурге состоится долгожданное событие. Мастер-класс по макияжу от Марии Вискуновой начнется ровно в 12.00. А уже в 14.00 тебя ждет выступление российской модели и актрисы Даши Клюкиной, а также приятные бонусы в виде бесплатного макияжа и прически. Кроме того, каждая участница мероприятия получит гарантированный подарок – карту с 25 % скидкой. Не упусти свой шанс!