Поведены итоги конкурса «Хрустальная Нерпа - 2010»

Как говорится в сообщении Интерфакс-Сибирь, 14 февраля окончился конкурс под названием «Хрустальная Нерпа - 2010», который проводился на льду Байкала в пос. Листвянка, недалеко от Иркутска в рамках фестиваля «Зимниада - 2010».