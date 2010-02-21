Поведены итоги конкурса «Хрустальная Нерпа - 2010»
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14 лет назад
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Как говорится в сообщении Интерфакс-Сибирь, 14 февраля окончился конкурс под названием «Хрустальная Нерпа - 2010», который проводился на льду Байкала в пос. Листвянка, недалеко от Иркутска в рамках фестиваля «Зимниада - 2010».