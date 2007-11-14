Поющие руками (о фестивале детей - иналидов)

В Удмуртии около 7 тысяч детей-инвалидов по слуху

ПОЮЩИЕ РУКАМИ

Кто сказал, что нельзя петь, если не можешь произнести ни слова. Что нельзя танцевать, если не слышишь музыкального ритма. Участники Фестиваля детского творчества глухих и слабослышащих детей «Утренняя звезда» так не считают.

Пусть они не слышат музыки, не слышат аплодисментов, звучащих в их честь, их творчество завораживает… в чем могли убедиться зрители и гости Фестиваля, прошедшего в минувшую субботу в концертном зале ГУК «РДНТ – Дом молодежи» (ул. Коммунаров, 363).

Уникальный фестиваль.

Он создан Удмуртским республиканским отделением всероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и проводится уже не первый раз. Но в этом году его статус особый. Фестивалю была оказана поддержка Министерством социальной защиты населения УР, Министерством образования и науки УР и Министерством культуры УР. Дело в том, что он стал частью Проекта «Вместе весело творить: реабилитация творчеством детей-инвалидов», победившего в городском конкурсе социально значимых проектов. Теперь это не только концерт, а комплекс творческих мероприятий, где концерт становится кульминацией.

Говорит Светлана Алексеевна Корепанова, Председатель удмуртского республиканского отделения «Всероссийского общества глухих»:

- Уникальность проекта в том, что это совместное творчество детей-инвалидов и слышащих детей. Он помогает нашим воспитанникам обрести веру в себя, свои возможности. Здесь есть свобода для творчества, самовыражения.

В мероприятии принимают участие около 70 детей-инвалидов, будут песни и танцевальные номера, клоунада и пантомима. Лучшие мы отметим призами и дипломами. Они станут представлять нашу республику на II Всероссийском Фестивале творчества детей-инвалидов в г. Рязани в ноябре этого года.

Уникальный концерт

В полном зале было необычайно тихо. Здесь сидели люди, которым не нужны слова для выражения чувств и мыслей.

Выступления предваряла официальная часть. На сцену поднялись представители Министерства социальной защиты населения республики. Рядом находился еще один человек, без которого не обойтись, – сурдопереводчик. Звучали теплые, добрые слова в адрес родителей и воспитателей детей, дублируемые «азбукой жестов» глухих.

Потом начался сам концерт. Здесь пели не голосом – руками. Звучали записи популярных песен, и исполнители на сцене «пересказывали» их жестами. Они делали это легко и непринужденно: язык рук и танцевальные движения выглядели единым целым, оригинальной режиссерской находкой.

Каждый номер был сложной постановкой, где кроме песни использовались танец и актерская игра. Танцевальные номера коллектива «Радость» и студии «Ритм сердец» заставляли забыть, что дети на сцене не слышат музыки, под которую двигаются. И только плавные движения рук воспитателей, сидящих в первом ряду, заменяют им ритм.

Всего в программе Фестиваля значилось около 20 концертных номеров: музыкальные композиции на песни популярных исполнителей; танцы: арабский, русский, удмуртский, джайв и хип-хоп; представила свои номера и цирковая студия «Надежда», знакомая ижевчанам по теле-шоу «Минута славы». Завершился концерт совместным исполнением песни «Моя Удмуртия».