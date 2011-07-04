Поздравление клиентов с 8 марта

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12 лет назад
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Текст написан от имени руководства таксомоторной компании.

Цель статьи: поздравить представительниц прекрасной половины человечества с праздником женственности и красоты, с Днем 8 марта.

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Поздравление клиентов с 8 марта.doc
30 КБ