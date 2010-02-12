http://www.nutriciologia.ru/pravilnoje_pitanije__strojnaja_figura/#comments

Тема похудения стоит на первом месте практически у каждой женщины. Одни пытаются сделать это при помощи диеты, другие сбрасывают лишни килограммы в спортивных залах. Третьи пытаются победить лишний вес с помощью сигареты. Все способы дают результат. Кроме одного - ни одна женщина не стала стройной с помощью курения.

Правильное питание - стройная фигура

Как нужно питаться, что бы не приобрести лишний вес? Какую пищу должен принимать человек, и в каком количестве? Что можно из продуктов сочетать друг с другом, что категорически не рекомендуется? Этими вопросами занимается нутрициология - наука о питании. Она включает в себя изучение пищевых веществ и компонентов, содержащихся в продуктах питания, правила приёма пищи, взаимодействие пищи и влияние на человеческий организм. Цель нутрициологии - изучить законы влияния пищи и процесса её потребления на здоровье людей. А так же найти пути более лёгкого усвоения пищи, переработки, утилизации и выведения из организма продуктов переработки. Кроме этих задач, нутрициология призвана изучить мотивы выбора пищи человеком и механизм влияния этого выбора на человеческий организм. Не секрет что, если есть всё подряд, то, как правило, лишний вес не заставит себя долго ждать, что сказывается на фигуре человека. И тогда начинается вечная борьба за каждый сантиметр, потому, что каждой женщине хочется быть стройной и красивой. Чего только не перепробует стремящаяся к стройности дама.