Преимущества бамбуковых панелей и шпона Moso

Традиционно признанные в качестве изысканного элемента декора, стильныестволы бамбука настолько полюбились отечественному потребителю, что появление

на специализированном рынке многочисленных отделочных материалов на базе сырья

из бамбука оказались весьма актуальными и широко востребованными благодаря не

только своей экзотической природе, но и своим невероятным качествам. Дизайнеры-оформители, создавая множественные вариации современных высокотехнологичныхинтерьеров, предпочитают использовать бамбуковые полотна и стильные мебельные

элементы, облицованные материалом из прессованного экологичного бамбука.

Чрезвычайно эстетичные панелии шпон Moso применяют, как для отделки мебельных гарнитуров, так и в качествепопулярных элементов декорирования помещений. При помощи бамбуковых панелей

дизайнеры осуществляют зонирование пространства, делая акценты на функциональную

принадлежность жилой зоны. Бамбуковые панели и шпон Moso обладают значительным рядом неоспоримых и важныхпреимуществ. Все покрытия из экзотического бамбука характеризуются абсолютной

экологичностью; минимальным содержанием концентрации CO2, что обеспечивает идеальное качество в течение всегоэксплуатационного периода; гидрофобностью;антиаллергенными и антистатичными свойствами; высокими показателями

износостойкости и плотности; огнеупорностью; высоким качеством; устойчивостью к

ультрафиолету и деформациям; разнообразием выбора текстур, цветовой гаммы,

размеров. Бамбуковые панели и шпон Moso отличаются отменной прочностью, высокими шумо и теплоизоляционными показателями,широким спектром применения. Им не страшны температурные перепады и влага. Покрытие

из бамбука применяют для отделки стеновых и потолочных конструкций, помещений с повышенной влажностью, декорированиямебели.