Преимущества изготовления кухни на заказ

http://kuhzakaz.ru/st/pryeimushchyestva-izgotovlyeniya-kukhni-na-zakaz.html

Кухонный мебельный ансамбль, созданный профессионалами вМурманске согласно индивидуальным пожеланиям заказчика под конкретныепараметры помещения – это разумный и рациональный выбор между мебелью,

предлагаемой специализированным рынком под условное пространство и кухонным

гарнитуром, спроектированным для конкретной кухни на заказ с учетом малейших нюансови абсолютно точных габаритов. Индивидуальный проект кухни на заказ – это прежде всего престижно,поскольку эксклюзивно, то есть нестандартно и неповторимо. Талантливый

дизайнер, планируя проект, способен кухонный ансамбль «превратить» в авторский

дизайнерский объект с обязательным зонированием пространства при помощи

мебельных элементов и современного осветительного оборудования. Эстетическую

составляющую индивидуального проекта кухни на заказ гармонично сочетают стребуемой заказчиком глубиной шкафов и тумб, расстоянием «столешница/навесные шкафы»,

эргономичным размещением рабочего треугольника «холодильная

установка/плита/мойка». Все кухни на заказ идеально вписываются вконфигурацию конкретного кухонного пространства с учетом будущих розеток,

газовых и водопроводных труб, счетчиков, кондиционеров, вентиляторов, вытяжки. Заказчик

лично утверждает желаемую комбинацию цветовой гаммы, текстуру, базовый материал,

конфигурацию мебельных секций. На стадиипланирования и разработки проекта кухни на заказ, конечную стоимость мебели можно корректировать согласно пожеланиями возможностям. Заказав кухонную мебель поиндивидуальному проекту, клиент приобретает целый перечень дополнительных услуг:

замерщик и дизайнер приедут по конкретному адресу; уже готовые секции будут

доставлены, собраны рабочими компании-исполнителя; клиент на протяжении

гарантийного периода сможет получать бесплатное сервисное обслуживание.