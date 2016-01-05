PREMIUM-ЗАЩИТА РАДИАТОРА

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К сожалению, не все водители и автопроизводители обеспокоены заботой о защите радиатора своих машин от попаданий в него разного мусора, грязи, камней,
песка, зимней химии. Даже если в бампере стоит защита по умолчанию (пластиковая
сетка с большими ячейками), сквозь нее все равно просачивается
грязь и мусор.