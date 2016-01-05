PREMIUM-ЗАЩИТА РАДИАТОРА

К сожалению, не все водители и автопроизводители обеспокоены заботой о защите радиатора своих машин от попаданий в него разного мусора, грязи, камней,

песка, зимней химии. Даже если в бампере стоит защита по умолчанию (пластиковая

сетка с большими ячейками), сквозь нее все равно просачивается

грязь и мусор.