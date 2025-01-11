Препеечатка текстов

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с

отсканированных документов; печать текста с книжных носителей

ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных

Документов, сверка после внесения правок набор информации с

предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других

ИСТоЧников.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и

комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий

процесс, выполнение всех работ в сроки.