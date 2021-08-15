Прерывание или роды? Последствия беременности

Противники абортов считают, что процедура прерывания беременности - это убийство, ссылаясь на право каждого человека на жизнь.

Рассказывая ужасные истории о том, что после аборта женщина впадает в отчаяние и депрессию из-за мук совести, а также наносит непоправимый вред своему здоровью, вплоть до того, что больше не может забеременеть и выносить здорового малыша, сторонники движения пролайф (подчёркивающие право эмбриона

или плода быть выношенным и рождённым), заставляют девушек и женщин задуматься

о правильности своего решения. Давайте разберемся.

Так ли все, как об этом говорят?

Если смотреть с научной точки зрения и изучить достаточное количество статей, можно заметить, что серьёзных последствий во время и после

родов ничуть не меньше, а может даже больше, нежели после процедуры

абортирования.

Про вред абортов говорят на каждом углу, но давайте посмотрим, что может

ожидать девушек и женщин в случае, если они все же решат оставить ребенка. ТЕЛО ЖЕНЩИНЫ

Первая группа жалоб связана с изменением тела, а именно – родовых путей. Очень частой жалобой является недержание мочи, связанное с ослаблением

сократительной активности и тонуса мышц тазового дна.

Стоит отметить, что кесарево сечение тоже не избавляет женщину от вероятности

формирования недержания мочи.

Восстановление после родов может занимать несколько месяцев, а продолжительный

период недержания мочи причиняет много неудобств.

Вторая послеродовая проблема – разрывы промежности ( эпизиотомия), выраженная повреждениями тканей шейки матки. Разрывы тканей влагалища и малых

половых губ, как правило, не вызывают серьезных осложнений, но сопровождаются

длительными болями. По статистике разрывы встречаются почти у каждой 7-ой

женщины во время родов.

Эстетические изменения тела женщины во время и после беременности могут быть незначительными, но зачастую у женщин появляются явные, сильно заметные «полосы» на животе, груди,

бедрах, спине, ягодицах – в медицине

имеющие название «стрии». Спустя некоторое время их цвет меняется: «свежие» растяжки розовато-красного цвета постепенно становятся синюшно-фиолетовыми, а

со временем обесцвечиваются. Тем не менее полностью растяжки не исчезают, из-за чего девушкам часто приходится прибегать к процедуре удаления их лазером.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ РОДОВ

Послеродовая депрессия, возникающая у 10–15% женщин после родов, также несет в себе мало

приятного. Наиболее подвержены этому заболеванию женщины: ➱С депрессией в анамнезе ➱Со значимыми жизненные стресс-факторами (например, семейный конфликт, безработица партнера, отсутствие партнера или поддержки с его стороны) ➱Предыдущие или настоящие неудачные исходы беременности (например, предыдущий выкидыш, преждевременные роды, госпитализация новорожденного в

реанимацию, ребенок с врожденными аномалиями развития) ➱Противоречивое отношение к текущей беременности (например, если она не была запланированной, или рассматривалось ее прерывание)

Наличие послеродовой депрессии у женщины увеличивает риск заболеваемости и

смертности у самой матери, а также увеличивает риск инфантицида – убийства матерью своего новорождённого ребёнка, поскольку заболевание несет в себе такие симптомы как суицидальные мысли,

тревожность и панические атаки.

Отражается ли на ребенке послеродовая депрессия матери? Исследования, касающиеся

этого вопроса, проводились как в России, так и за рубежом, и они однозначно

показывают: да, материнская депрессия влияет на ребенка. Дети, чьи матери

страдали послеродовой депрессией, могут до некоторой степени отставать в

развитии. Они хуже адаптируются, причем и в дошкольном, и в школьном возрасте.

ТАК ЧТО ЖЕ ВЫБРАТЬ?

Безусловно, каждый сам решает, что выбрать: аборт или рождение ребенка. Данная статья лишь

поможет здраво посмотреть на процесс беременности и родов, взвесить все «за» и «против»,

и осознать, что роды – это ответственный и не менее тяжелый процесс, нежели

прерывание беременности. И к ним нужно быть тщательно готовым как морально, так

и физически.