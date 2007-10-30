Применение IT - технологий в суде.

Зачастую, работникам Суда приходится заниматься не только своими прямыми обязанностями, но и другой рутинной работой в сфере оформления и доставки разного вида документации, что значительно затормаживает работу судебного делопроизводства. Внедрение всех уровней информационных технологий (IT) – именно это, по мнению Информационно-правового консорциума «Кодекс» и арбитражных судов РФ, позволит значительно минимизировать время на исполнение «документационных» обязанностей и повысит производительность работы суда.......................