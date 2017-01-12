Пример моего отзыва на 2000 символов

Я хочу поделиться с Вами своей историей использования данного товара. Прежде всего хочу начать с того, что моя супруга ведет здоровый образ жизни. Она очень серьезно относится к тому, что кушает и к тому, что пьет. Именно поэтому, я решил подарить ей на день рождения фильтр воды. Посмотрев огромное количество различных вариантов в интернете, так и ничего не нашел, поскольку все фильтры были либо слишком дорогими, либо не качественными. Тогда обратился к своему другу за помощью, который уже давно установил у себя дома очиститель воды. Он посоветовал приобрести мне многоступенчатый фильтр «под мойку» Expert M300. Сказал, что это "дешево и сердито". Я решил послушать совета лучшего друга и заказал через интернет данный фильтр. Привезли мне его уже на следующий день, к моему большому удивлению. Установил фильтр лично, трудностей с этим никаких у меня не возникло. Спустя пару минут после установки заметил, что очиститель воды устранил все неприятные запахи воды из под крана, а также сделал лучше вкус самой воды. Вечером, когда жена пришла домой с работы, она была вне себя от радости из-за моего подарка. Сказала, что всю жизнь мечтала купить фильтр для воды, но как-то было ей жалко тратить на это деньги. Мне было очень приятно, что я сумел ей угодить. Прошло уже девять месяцев с покупки Expert M300 и у меня сложились о нем исключительно положительные впечатления. Хочу поподробней Вам о них рассказать: 1) Система практически незаметна. Она устанавливается в углу под мойкой. Тем самым очиститель воды не портит интерьер. Хотя справедливости ради стоит отметить, что он бы его и не испортил даже находясь на открытой поверхности. Во многом благодаря тонкому и стильному дизайну, 2) Значительно экономит место под мойкой. Это становится возможным благодаря горизонтальному размещению фильтра, 3) Не затратен в эксплуатации. Данный очиститель воды имеет увеличенный ресурс картриджей. А это, как Вы сами понимаете, экономия времени и денег, 4) Возможность «собрать» Expert M300 под свой вкус. Это значит, что в зависимости от установленного набора картриджей может быть от трех до четырех картриджей - до пяти ступеней очистки воды. При этом в него входит ультрафильтрация, 5) У данного фильтра нет так называемой «головы», в которой спустя какое-то время накапливается грязь. А это значит, что при каждой смене картриджей фактически получается 100% новая система. В итоге, всем рекомендую многоступенчатый фильтр «под мойку» Expert M300. Это пожалуй самый "дешевый и сердитый" вариант на российском рынке.