Пример моего текста

Этот корабль не для всех…

Меня часто спрашивают, можно ли к вам, Марина, устроиться на работу…

Сегодня о том, кому я не рекомендую идти в риелторы:

1️⃣Тем кто считает, что в этой профессии легко, без напряжения можно много заработать.

Легких денег нет, и уж тем более их нет в риелторском бизнесе. Здесь нужно работать много и упорно, чтобы получить результат💸

2️⃣Тем, кто хочет совмещать работу с детьми или учебой или же другой работой. Да, я не утверждаю, что на 100% невозможно совмещать, но это крайне сложно.

3️⃣Тем, кто вечно недоволен.

Это особый тип людей, у которых и «клиенты не те», и руководитель «не так руководит», и «коллеги - дураки».

Такие люди, как правило, недовольны всеми вокруг, но никак не собой. Они-то красавчики! Всегда.

С таким настроем я не рекомендую работать в этом бизнесе. Так как работа брокера очень… очень социальная. Риелтор много контактирует с людьми. За день необходимо провести десятки касаний с клиентами, а также с коллегами.

4️⃣Тем, кто не готов в ненормированному графику работы.

Конечно, есть еще пункты, которые я могу выделить. Но ключевые всё же я обозначила выше. 👆

А если вы всё-таки попали на этот корабль, запомните - вы единственный и главный штурман, от которого зависит движение, скорость и результат! 💰