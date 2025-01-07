Пример моего текста

Этот корабль не для всех…
Меня часто спрашивают, можно ли к вам, Марина, устроиться на работу…
Сегодня о том, кому я не рекомендую идти в риелторы:
1️⃣Тем кто считает, что в этой профессии легко, без напряжения можно много заработать.
Легких денег нет, и уж тем более их нет в риелторском бизнесе. Здесь нужно работать много и упорно, чтобы получить результат💸
2️⃣Тем, кто хочет совмещать работу с детьми или учебой или же другой работой. Да, я не утверждаю, что на 100% невозможно совмещать, но это крайне сложно.
3️⃣Тем, кто вечно недоволен.
Это особый тип людей, у которых и «клиенты не те», и руководитель «не так руководит», и «коллеги - дураки».
Такие люди, как правило, недовольны всеми вокруг, но никак не собой. Они-то красавчики! Всегда.
С таким настроем я не рекомендую работать в этом бизнесе. Так как работа брокера очень… очень социальная. Риелтор много контактирует с людьми. За день необходимо провести десятки касаний с клиентами, а также с коллегами.
4️⃣Тем, кто не готов в ненормированному графику работы.
Конечно, есть еще пункты, которые я могу выделить. Но ключевые всё же я обозначила выше. 👆
А если вы всё-таки попали на этот корабль, запомните - вы единственный и главный штурман, от которого зависит движение, скорость и результат! 💰