Продажа мягкой мебели Образец моей работы

Я усовершенствовал плохо написанный текст с сайта.

КАКИМ ОБРАЗОМ Я УЛУЧШИЛ ТЕКСТ?

1) заменил все абстрактные высказывания на конкретные

2) сделал структуру текста удобнее и понятнее для читателя

3)Аргументировал выгоду товара (тем самым ещё сильнее подчеркнул индивидуальность)

первоначальный текст есть на сайте и в описании ниже

https://danskdome.com.ua/m-yaki-mebli/

М’які меблі – це неодмінна частина сучасного житла. Без них неможливо уявити собі стильний інтер’єр та затишне помешкання. Виробництво м’яких меблів – одна з спеціалізацій мануфактури Dansk Dome. Пропонуємо ексклюзивні ліжка, дивани, пуфи, розкладні крісла, диванчики для кухні з матеріалів провідних виробників.

Чому варто купити м’які меблі в Dansk Dome?

Купувати у нас вигідно, адже ми пропонуємо виготовлення м’яких меблів на замовлення за привабливими цінами.

Реалізуємо навіть найскладніші проекти замовників на найвищому рівні. Наша кваліфікація підтверджується відгуками задоволених клієнтів, багато з яких звертається до нас повторно. Гарантуємо точну відповідність меблів вашим очікуванням.

Купити м’які меблі в Dansk Dome варто, якщо ви мрієте про індивідуальний та неповторний дизайн. Ми готові втілити будь-які ваші ідеї та побажання. Для роботи нам необхідне фото чи ескіз, на основі якого наші дизайнери розроблять проект майбутнього виробу.

Виконуємо повний комплекс робіт: самі здійснюємо обміри, створюємо дизайн-проект та 3Д візуалізацію, виготовляємо замовлення. Самі доставляємо ваші м’які меблі в Києві та здійснюємо монтаж.

Надаємо гарантію на готові вироби. Ми впевнені в довговічності своїх виробів, оскільки ставимося до роботи надзвичайно відповідально.

Закуповуємо для виробництва сучасні, надійні та зручні в експлуатації матеріали, фурнітуру відомих виробників. Це дозволяє використовувати м’які меблі тривалий час, не боячись, що вони просядуть, здеформуються чи протреться оббивка.

М’які меблі відзначаються підвищеним комфортом завдяки продуманій конструкції та безпечні для людей, оскільки ми застосовуємо екологічні матеріали.

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