Продукция Escentric Molecules.

http://embaumer.ru/index.php/Escentric-Molecules/View-all-products.html

Наименование работы: Обзор линейки ароматов известного бренда. Тематика: Escentric Molecules - краткий рекламный обзор.

Описание задания: Сделать описание продукции для сайта embaumer.ru (по 700-1000 знаков на одну позицию). Название парфюма и его бренд (в начале), т.е. производитель; год выпуска; должна упоминаться другая позиция парфюма (может похожая, может того же бренда) с ссылкой на нее (в середине). В конце описания должны присутствовать ноты аромата. Название парфюма должно присутствовать 2 раза (в начале и в самом конце)

Результаты: работа проделана успешно.

Срок исполнения: 4 часа.