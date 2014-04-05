http://marketingbloga.ru/prodvizhenie-sajtov-po-trafiku/

Продвижение по трафику

Давайте попытаемся разобраться, зачем нужен, где применяетсяи чем привлекателен такой вид SEO-услуг, как продвижение ведомого seo-компанией

сайта по трафику. Представим себе что мы являемся владельцем интернет-проекта,

на который мы хотим завлечь много-много потенциальных клиентов. Для этого надо

выполнить целый комплекс четко увязанных друг с другом действий, а мы дадим их

«расшифровку» в простом и доступном виде.