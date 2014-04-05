Продвижение сайтов по позициям

http://seo52nn.ru/prodvigenie_saitov_po_poziciyam.html

Давайте попробуем простыми и доходчивыми словами, которые будут понятны широкой аудитории, описать, что собой представляет термин «продвижение сайта по позициям», и почему это действительно должно быть краеугольным камнем в фундаменте любого SEO-продвижения, и это верно для практически любого сайта с вероятностью не менее 99 процентов.

Все знают, что в любом соревновании надо стремиться к тому, чтобы оказаться на первом месте. Как нельзя лучше этот древний принцип человечества подтверждает недавняя Олимпиада. Золотая медаль за первое место гораздо лучше, чем серебряная – это второе место. А второе место, в свою очередь, лучше, чем третье, или "бронза".

Абсолютно те же принципы присутствуют и в продвижении по ключевым словам.