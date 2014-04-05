Проект деревянного дома из бревна

http://evroremont-kmv.ru/proekt-derevyannogo-doma-iz-brevna.html

Издревле, материалом, из которого люди создавали свои первые жилища, была древесина. Благодаря тому, что дерево было легко найти, оно удобно в работе, а так же само по себе достаточно легкое, люди все больше занимались таким строительством, а сам процесс изо дня в день эволюционировал.

Благодаря тому, что в России очень много лесных массивов, он во все времена была передовиком в строительстве деревянных домов, мостов и церквей.

После перестройки, на смену былым технологиям такого строительства, пришла новая – возведение домов, главным материалом которых стало оцилиндрованное бревно и брус.