Проектирование локальных сетей

При проектировании локальной вычислительной сети перед проектировщиком стоит несколько задач:

1. Определить на какое количество пользователей будет рассчитана сеть.

2. На каком расстоянии, и в каком порядке будут располагаться рабочие станции.

3. Для каких прикладных задач предназначена сеть.

4. Основываясь на предыдущих ответах, определить необходимый вид локальной сети (с центральным управлением или одноранговую сеть).

5. Определить топологию сети и метод доступа для пользователей.

6. Выбрать подходящее аппаратное обеспечение: один или несколько компьютеров-серверов, компьютеры для рабочих станций сети, тип кабеля и т.д.

От правильного решения этих и многих других вопросов зависит работоспособность сети, скорость передачи данных, стойкость к помехам, затраты на создание и эксплуатацию сети. Поэтому решению поставленных задач необходимо уделить особое внимание.

Рассмотрим более подробно перечисленные задачи.

Количество и расположение рабочих станций

В начале необходимо выяснить количество рабочих станций, их расположение и удаленность друг от друга. Желательно расположить рабочие станции в одной комнате или на одном этаже здания. Это позволяет использовать сетевой кабель вместо беспроводной сети, что значительно сокращает затраты. Кроме того, правильное расположение компьютеров сокращает затраты на прокладку сетевого кабеля, сетей электропитания и шины заземления.

Понятное дело что, вы не всегда можете повлиять на расположение рабочих мест. Однако лучше сразу проложить кабель так, чтобы его впоследствии не пришлось переносить.

Если же не исключена возможность изменения расположения рабочих мест, то необходимо рассмотрите возможность завести кабель в те комнаты, где пока нет рабочих станций, но где они в скором времени могут появиться. Однако не увлекайтесь, так как чрезмерная длина кабеля в случае шинной топологии приведет к необходимости покупать дорогостоящие репитеры и другое необходимое оборудование.

Цель проведения сети

На этом этапе вам надо выяснить, для чего предназначается сеть. Может получиться так, что вы потратите очень много денег и сделаете высокоскоростную сеть, возможности которой будут использоваться только на 1-5 процентов.

Состав программного обеспечения, которое планируется использовать, сильно влияет на требования, предъявляемые к файл-серверу. Например, если на файл-сервере будет установлена операционная система Microsoft Windows и программы, предназначенные для работы в среде Windows, необходимо приобрести производительный файл-сервер с высокой скоростью работы дисков.

Выбор сетевой операционной системы

После того как вы определились с решаемыми в сети задачами, следует выбрать сетевую операционную систему.

Выбор топологии сети и метода доступа пользователей

При выборе топологии сети вам необходимо найти золотую середину между стоимостью и производительностью, учесть возможное расширение сети, необходимость подсоединения к сети мини-компьютеров типа VAX или рабочих станций SUN.

Выбор аппаратного обеспечения

После того как вы определились с задачами, решаемыми в сети, и выбрали сетевую операционную систему, топологию и метод доступа можно приступить к выбору сетевого аппаратного обеспечения.

Вам предстоит определить количество и выбрать конфигурацию компьютеров, которые будут использованы в качестве файл-серверов и рабочих станций, тип сетевых адаптеров, сетевого кабеля и другой необходимой сетевой аппаратуры.