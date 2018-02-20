Профессиональная косметика для волос

Результатом совместной работы двух ученых-химиков стало научное открытие в области восстановления волос. Безопасное окрашивание, кератиновое выпрямление, и даже химическая завивка теперь возможны благодаря уникальной системе Olaplex!

На сегодняшний день Olaplex - это уникальный способ защитить волосы до, во время, и после химического, температурного, механического воздействия. Продукт состоит из одного действующего компонента и не включает никаких добавок, полностью безопасен и подходит для любых типов волос.

Инновационный продукт Olaplex для безопасного окрашивания без повреждений

Любые способы окрашивания и виды красителей!Olaplex эффективен до, во время, после химического воздействия.

Полное восстановление структуры волос изнутри!

Это не кондиционирующее лечение, так как Olaplex не покрывает волосы силикономЭто не протеиновое лечение, так как его использование в ряде случаев может сделать волосы хрупкими и вызвать повреждение.

Olaplex реконструирует волосы изнутри до первоначального состояния. Он просто незаменим перед окрашиванием и другими травмирующими волосы процедурами.

Olaplex - совершенный продукт в области восстановления и защиты волос. Его использование позволяет создавать образы любой сложности без вреда для волос. Система Olaplex состоит из трех этапов.

Здоровье волос от Olaplex в 2 шага

Шаг №1 Bond Multiplier No.1 - Концентрат-Защита №.1Первый шаг Olaplex можно использовать одновременно с любым красителем и осветляющим составом. Bond Multiplier No.1 добавляют непосредственно в красящую смесь.

Шаг № 2 Bond Perfector No.2 | Коктейль-Фиксатор No.2Используйте Bond Perfector No.2 после того, как смоете состав водой. Шаг 2 Olaplex наносится на предварительно очищенные от состава волосы.

Универсальность Olaplex

Этот мощный восстановитель волос можно использовать во время проведения любых процедур: с перманентной завивкой, кератиновым выпрямлением, восстанавливающим уходом и пр. Результат превзойдет Ваши ожидания. При любом способе использования, с Olaplex волосы всегда сохраняют здоровье.

Шаг №.3 Olaplex для домашнего использования

Чтобы не терять результатов, достигнутых во время салонного восстановления, рекомендуется использовать Hair Perfector №.3 для домашнего использования. Hair Perfector No.3 | Эликсир «Совершенство Волос» No.3 усиливает и продлевает эффект после применения первых двух шагов системы Olaplex Concept.

Применение 3 шага системы обеспечит надежную защиту волосам во время химических, термических, механических повреждений, а также подготовит волосы к следующей травмирующей процедуре. Тысячи клиентов по всему миру уже используют третий шаг системы Olaplex и подтверждают его уникальные свойства.

Как Olaplex восстанавливает волосы изнутри

Секрет эффективности Olaplex в том, что продукт не устраняет внешние несовершенства, а работает внутри волоса. Формула Olaplex восстанавливает и усиливает, а также создает заново дисульфидные связи, которые являются фундаментом естественной эластичности, прочности, силы волос.

Формулу Olaplex создали двое ведущих специалистов с мировым именем: доктор Эрик Прессли и доктор Крейг Хокер. Эти химики никогда раньше не имели дела со сферой восстановления волос, и использовали весь свой опыт, чтобы создать что-то действительно новое.

Совместная работа двух докторов привела к настоящему открытию, на основе которого бренд Olaplex получил несколько международных патентов.

Итак, Olaplex - это единственный действующий ингредиент и никаких добавок. Этот запатентованный ингредиент восстанавливает поврежденные дисульфидные связи в структуре волос.

После использования продукта волосы становятся прочными и устойчивыми к любым воздействиям: химическим, температурным, механическим.

Специалисты салона Каринтия используют Olaplex во время любых процедур, чтобы укрепить волосы и сохранить их здоровье.

Уже после первой процедуры с использованием Olaplex Вы почувствуете, что волосы стали крепкими, эластичными и блестящими, а полученный эффект сохраняется и во время домашнего ухода.