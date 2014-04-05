Прогнозы погоды и «попадания»

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10 лет назад
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http://www.uefima.ru/news/prognozy-pogody-i-popadaniya.html

19 июня 2012 UEFIMA.RU Сотрудники западноевропейских метеослужб более точно предсказывают погоду на несколько дней вперед, чем их американские коллеги.

Это выяснилось в результате сравнительного исследования метеорологических прогнозов и числа «попаданий».

Если погоду на завтра и западные европейцы, и американцы определяют одинаково (90-процентный успех), то с каждым последующим днем американцы все больше отстают.

Так, прогнозы на пять дней вперед сбываются у них в 65 процентах случаев, в то время как у западных европейцев – в 75 процентах случаев.

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