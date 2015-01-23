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Необходимо написать интересную икачественную seo-статью про прокат машин в Италии. Текст должен быть
максимально естественным. Написать надо обзорную статью как бронировать авто в
Италии, можно написать о различных нюансах, требованиях к водителям и
документам, особенностях ПДД и стиле вождения в Италии ит.д.. В статье должны
быть 2 фото (скриншот сайта + любая картинка по теме)Статью заказываем для размещения на сайте с большим кол-вом читателей,так что она должна быть занимательна и интересна для прочтения. В ней не должно
быть явной рекламы. То есть вы пишете про прокат авто в конкретной стране
(вначале статьи можно немного написать про туризм в Италии, города, достопримечательности)
и заодно упоминаете, что забронировать авто в этой стране можно, например, на
сайте bookingcar.eu. Можно написать кратко и ненавязчиво о преимуществах сайта.
Статья не должна быть написана от первого лица.