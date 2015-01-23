Необходимо написать интересную икачественную seo-статью про прокат машин в Италии. Текст должен быть

максимально естественным. Написать надо обзорную статью как бронировать авто в

Италии, можно написать о различных нюансах, требованиях к водителям и

документам, особенностях ПДД и стиле вождения в Италии ит.д.. В статье должны

быть 2 фото (скриншот сайта + любая картинка по теме)Статью заказываем для размещения на сайте с большим кол-вом читателей,так что она должна быть занимательна и интересна для прочтения. В ней не должно

быть явной рекламы. То есть вы пишете про прокат авто в конкретной стране

(вначале статьи можно немного написать про туризм в Италии, города, достопримечательности)

и заодно упоминаете, что забронировать авто в этой стране можно, например, на

сайте bookingcar.eu. Можно написать кратко и ненавязчиво о преимуществах сайта.

Статья не должна быть написана от первого лица.