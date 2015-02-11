Промышленный альпинизм — это выгодно!

Промышленный альпинизм востребован во всем мире, и это не удивительно. Существует ряд преимуществ в использовании промышленных альпинистов на высотных работах:

- не понадобятся габаритные и дорогостоящие леса, различные подъемники и спецтехника;

- меньше риск повредить фасад зданий, строений, сооружений;

- есть возможность выполнять строительные, монтажные, ремонтные работы на труднодоступных участках;

- высокая скорость выполнения работ.

Работа промышленных альпинистов связана с риском для жизни, поэтому для них обязательно проходить специальное обучение. Наша компания основана альпинистами со стажем и тщательно подходит к выбору сотрудников. У нас работают только аттестованые профессионалы.

Промышленные высотные работы это большой перечень услуг, например:

- монтаж оборудования связи, ремонт и обслуживание антенно-мачтовых сооружений

-антикоррозионная защита

-ремонт фасадов зданий и сооружений

-ремонт специальных высотных сооружений

-кровельные работы

-монтаж кондиционеров

-монтаж рекламной продукции

- мойка окон

-герметизация швов

Наша компания может выполнить эти и другие высотные работы необходимой сложности. Мы уже давно находимся на рынке промышленного альпинизма и занимаем одно из первых мест среди других компаний. Заказывайте высотные работы в нашей компании, и мы их выполним качественно и быстро.