Промышленный альпинизм — это выгодно!

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Промышленный альпинизм востребован во всем мире, и это не удивительно. Существует ряд преимуществ в использовании промышленных альпинистов на высотных работах:
- не понадобятся габаритные и дорогостоящие леса, различные подъемники и спецтехника;
- меньше риск повредить фасад зданий, строений, сооружений;
- есть возможность выполнять строительные, монтажные, ремонтные работы на труднодоступных участках;
- высокая скорость выполнения работ.
Работа промышленных альпинистов связана с риском для жизни, поэтому для них обязательно проходить специальное обучение. Наша компания основана альпинистами со стажем и тщательно подходит к выбору сотрудников. У нас работают только аттестованые профессионалы.
Промышленные высотные работы это большой перечень услуг, например:
- монтаж оборудования связи, ремонт и обслуживание антенно-мачтовых сооружений
-антикоррозионная защита
-ремонт фасадов зданий и сооружений
-ремонт специальных высотных сооружений
-кровельные работы
-монтаж кондиционеров
-монтаж рекламной продукции
- мойка окон
-герметизация швов
Наша компания может выполнить эти и другие высотные работы необходимой сложности. Мы уже давно находимся на рынке промышленного альпинизма и занимаем одно из первых мест среди других компаний. Заказывайте высотные работы в нашей компании, и мы их выполним качественно и быстро.