Проявление индивидуальности в дизайне модерн

http://www.des-room.ru/roominfo/dizayn-v-stile-modern.html

Достаточно часто можно услышать такое пожелание при оформлении помещения, каксделайте все в современном стиле, то есть, в стиле модерн. Этот стиль прочно

вошел в обиход с конца двадцатого века и по сей день остается актуальным.

Модерн не довольствуется только строительством, он также охватил большое количество направлений как в культурной жизни,так и в искусстве. Оригинал слова "модерн" пришел с французского

языка, и означает "современный". Слово современный исчерпывающе

характеризует стиль рожденныйнаучно-технической революцией и быстрымпрогрессом техники во многих хозяйственных и жизненных областях.