Психология отношений

Регулировка вопроса.

Женщины, строящие железнодорожные полотна, женщины, командующие цеховыми производствами, женщины, поднимающие 20 -ти килограммовые пакеты на десятый этаж...

Почему мы имеем поколение женщин, неспособных построить отношения с мужчинами? Как так получилось, что женщины стремятся зарабатывать больше мужчин? И перестали вообще понимать, для чего эти мужчины-то нужны?

Может быть нужно оглянуться, и не пытаться стать лучше мужчины, а вдохновить самого мужчину стать лучше? Неужели, какой-то мужчина не поймет эту заслугу, а это непременно будет заслугой, и не будет благодарен такой женщине, за организованный вокруг него уют? Сколько раз было сказано и написано, что мужчина всегда будет стремиться в тот дом, где вкусно пахнет ужином, где встречают улыбкой, откуда мужчина уйдет на подвиги в поглаженной рубашке... Почему же мы, женщины, все еще не можем этого понять? Почему наши мужчины возвращаются в дома, к усталым женским лицам, которые делают карьеру, и ничего не хотят слышать про то, что еще и ужин готовить? Почему мы просто не можем оставить мужчину с его мыслями наедине, хотя бы на час, и продолжаем рассуждать о придуманных, скучных, никому не нужных проблем, как то, например, что у Ирки со второго этажа новое платье?

Неужели женщину как-то унизит то, что она признает главенство мужчины, не будет стремиться сделать из мужчины тихое непонятное существо, от которого потом же и уйдет со словами, что он тряпка? Как же нам понять, что мужчина должен лидировать по природе своей? Мы же сами загоняем их в угол, пытаемся ограничить круг якобы опасных увлечений, отвоевываем их у друзей, а потом уходим искать новые отношения, оттого, что в нынешних стало скучно, и вообще, это не тот мужчина, за которого я выходила замуж? Почему большинство женщин или растворяется в мужчине без остатка, так что ему уже дышать тяжело, видя в нем бога всех народов, окружает чересчур навязчивым бытом, или же с лозунгом "я все сама!" уничтожает весь его мужской потенциал?

Когда же мы вспомним, что мы хрупкие женские создания, должны быть музами для наших мужчин? Что отношения можно строить, не впадая в крайности обожания и презрения? Что можно просто существовать вместе, в гармонии, уважая личное пространство, право на личное мнение, право на то, что бы заниматься любимым делом, не растворяясь и не уничтожая друг друга? Ведь, кому, как не женщине, создавать атмосферу в доме, ведь даже при очень большом желании, мужчина никогда не сможет настолько хорошо наладить свой быт, в силу отсутствия тех ресурсов, которые нам, женщинам, дала природа.

Почему же мы постоянно пытаемся с ней спорить??