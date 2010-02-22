ПСМК "Авангард": несколько слов о работе
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14 лет назад
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РаботаМаркет: Здравствуйте, Валентина. Сегодня мы попытаемся немного раскрыть особенности работы в коллективе ПСМК "Авангард"
Наш первый вопрос: Что бы Вы посоветовали соискателям, опыт которых в поиске работы неудачен? На что в первую очередь соискатель должен делать акцент в своем резюме?