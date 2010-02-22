ПСМК "Авангард": несколько слов о работе

Копирайтинг
Добавлена
14 лет назад
168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

РаботаМаркет: Здравствуйте, Валентина. Сегодня мы попытаемся немного раскрыть особенности работы в коллективе ПСМК "Авангард"

Наш первый вопрос: Что бы Вы посоветовали соискателям, опыт которых в поиске работы неудачен? На что в первую очередь соискатель должен делать акцент в своем резюме?

ПСМК "Авангард": несколько слов о работе.doc
33 КБ