ПСМК "Авангард": несколько слов о работе

РаботаМаркет: Здравствуйте, Валентина. Сегодня мы попытаемся немного раскрыть особенности работы в коллективе ПСМК "Авангард"

Наш первый вопрос: Что бы Вы посоветовали соискателям, опыт которых в поиске работы неудачен? На что в первую очередь соискатель должен делать акцент в своем резюме?