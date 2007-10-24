Пять способов справляться с негативом в офисе

Любовь или ненависть к ежедневному походу в офис во многом зависит от обстановки на рабочем месте. Вспомните, как часто обстановка на работе напоминала вам выжженное поле после ядерного взрыва? Как часто ненависть к коллегам висела буквально в воздухе? Подобная нездоровая атмосфера в коллективе часто приводит к мысли - а не пора ли сменить работу? Однако не стоит спешить. Нездоровая рабочая атмосфера догонит вас и на следующем месте работы. Главное - научиться справляться со своим настроением и с настроением сослуживцев. Часто раздражение возникает из-за ощущения, что ничего нельзя сделать для решения проблемы. Это далеко не так. Ниже мы предлагаем вам несколько вариантов создания здоровой рабочей атмосферы собственными руками.

1. Что у вас на уме? Существует старая африканская пословица: «Если на пути ты встретишь того, кто больше верен своей ненависти, чем ты - своей любви, тогда его ненависть займет место твоей любви». Мораль: ваш позитивный настрой должен превалировать над негативом коллег; радуйтесь жизни, несмотря ни на что. Не позволяйте «энергетическим вампирам» вторгаться в ваше личное пространство и отравлять вам жизнь! Важен первый шаг - научитесь фокусироваться на собственных мыслях и внутренних ощущениях, старайтесь настроиться на позитив. Прислушайтесь к своим мыслям - нет ли в них излишней раздражительности, злобы или склочности? Если есть, постарайтесь взглянуть на ситуацию, причиняющую вам беспокойство, под другим углом, найдите в ней положительные моменты, сделайте «из лимона лимонад»! Помните, вы не обязаны чувствовать раздражение только потому, что его чувствуют окружающие вас люди. Если вы научитесь правильно реагировать на негативный настрой в офисной среде, это умение поможет вам относительно спокойно переживать любые нервные потрясения. Важный момент: чаще всего любая ситуация такова, какой вы сами ее видите. Если, размышляя о непростой обстановке в офисе, вы приходите к выводу, что ваша работа - ужасное место, и из ситуации нет никакого выхода - так оно и будет. Если вы взглянете на проблему, как на полезный опыт и своеобразный вызов вашей внутренней стрессоустойчивости, вы сможете изменить многое.

2. Кто вы - часть проблемы или решение? Плохое настроение похоже на вирусную инфекцию - так же быстро передается от одного человека к другому. Как только вы на каждом шагу станете жаловаться на жизнь, рассказывать, как тяжело вам работается и как вам неприятна атмосфера в коллективе, вы тут же станете частью общей проблемы, частью накопившегося негатива, потому что своими действиями вы будете только подливать масла в огонь всеобщего раздражения и подавленного состояния. Предположим, в вашем коллективе есть некий коллега, который сводит всех с ума постоянными жалобами на переработку (хотя не делают и половины положенной работы), несостоявшуюся карьеру, злобное начальство, несправедливость жизни и т.д.? Знакомая картина? Так вот, чем больше вы будете обсуждать этого человека с коллегами по работе, родственниками, друзьями, знакомыми - тем более несчастным и пессимистичным станете вы сами (и все те, с кем вы успеете поделиться). Чем больше внимания вы заостряете на человеке, несущем негатив, тем больше вреда вы наносите самому себе.

3. Зачем ждать помощи со стороны? Типичная ловушка офисных кризисов - ожидание, что начальство возьмет на себя труд разобраться в конфликтной ситуации и «разрулить» ее. Участники конфликта (и непосредственные, и невольные) складывают руки на коленках и послушно ждут, пока «барин приедет и разберется». В конце концов, босс - главный, ему и разбираться. Правильно? Неправильно! Разбор личных конфликтов - одна из самых неприятных и нелюбимых обязанностей большинства управленцев. Многие из них не понимают, почему сотрудники не могут просто выполнять свою работу вместо того, чтобы участвовать в конфликтных ситуациях. Поверьте, ваших начальников, скорее всего, не учили справляться с эмоциями и психологическими проблемами. Они неплохо разбираются в производительности труда, квартальных отчетах и ежегодных премиях, но редко имеют дело с тонкими психологическими моментами. Если в какой-то конфликтной ситуации вы сможете предложить своему начальнику быстрое и удачное решение проблемы, вы не только разрешите конфликт, но и невольно станете более ценным сотрудником в глазах начальства! Вот вам еще один верный способ из жертвы конфликта превратиться в человека, умеющего принимать решения и контролировать любую ситуацию. Очень повышает самооценку!

4. Вдох-выдох, вдох-выдох. Успокойтесь и размышляйте здраво Допустим, некий коллега по работе постоянно доводит вас до слез своими замечаниями, не здоровается, и всячески выказывает вам свое негативное отношение. Погодите расстраиваться! Сделайте глубокий вдох, выдох, сядьте и подумайте спокойно - почему он так враждебно настроен? Вскоре вы поймете, что причин такому поведению может быть множество: от семейных проблем до недовольства жизнью. Может, коллеге просто не хватает внимания? Чаще зовите его попить кофе во время перерывов, вовлекайте его в общие разговоры. Поймите - скорее всего его раздражение не имеет к вам никакого отношения. Это просто такой малопривлекательный и пессимистичный взгляд на мир. Некоторым непросто выбраться из негативного состояния, в котором они постоянно находятся. Если вы сможете понять это, вам будет легче справляться с потоком негатива. Просто помните, что раздражительность, гнев, злоба, даже ненависть - всего лишь отражения внутреннего состояния вашего коллеги и не имеет лично к вам никакого отношения. А если коллега, ко всему прочему, энергетический вампир, то ему нужна ваша реакция на распространяемый им негатив. Не поддавайтесь на провокацию, укрепляйте свой позитивный настрой! Помните: вы и только вы решаете, заденет ли вас чье-то высказывание или отношение, или нет.

5. Зри в корень! Положительной энергией можно «заразить» окружающих так же легко, как и отрицательной. Главное - начать. Люди часто чувствуют себя загнанными в ловушку «поведения жертвы» и чувствуют, что бессильны выбраться из конфликтной ситуации. Если же они увидят положительные изменения, то смогут поменять свое отношение к конфликтной ситуации, предложить свои пути решения, и общими усилиями конфликт будет исчерпан. Важно не просто бороться с последствиями конфликта, но установить его причину, найти корень всех бед.

Пример: коллега жалуется на частые звонки и, как следствие, переработки, нехватку времени и постоянную занятость. Первая мысль - компании нужен еще один сотрудник. Но корень проблемы вовсе не в отсутствие кадров, да и в большинстве компаний годовой бюджет рассчитан так, что выделить средства для найма лишнего сотрудника порой сложно. Ко всему прочему, подобное решение проблемы возвращает нас к ситуации№3, когда мы не пытаемся решить проблему самостоятельно, а надеемся на «доброго дядю». Есть более правильный выход. Запишите количество и продолжительность звонков, а так же темы разговоров. Определите, все ли звонки имеют отношение к работе и непосредственным обязанностям коллеги? Возможно, для решения рабочих вопросов не требуются телефонные переговоры? Рассмотрите возможность размещения информации на сайте в Интернете, в рекламных материалах, которые вы дарите клиентам и т.д. Сделав это, вы убедитесь, как мало изменений нужно внести в рабочий процесс, чтобы разгрузить сотрудника и избавиться от проблемы переработки. Вместо послесловия Любите ли вы свою работу или ненавидите ее - все, в конечном счете, зависит от вашего отношения, взгляда и желания улаживать конфликтные ситуации. Не впадайте в тоску и уныние - засучите рукава и решите проблему самостоятельно, и вскоре вы увидите, как меняются ваши коллеги, рабочая обстановка, да и ваше собственное отношение к работе!