Першим, що належало зробити Брендону, - це налагодити стосунки з принцесою, тактовно повернувши їх у нормальне русло. Зранку він встиг перехопити Мері Болейн, яка увійшла в почет принцеси. Він знав цю вродливу дочку сера Томаса ще з Нідерландів, був із нею в добрих стосунках, і вона повідомила йому (після двох-трьох монет і поцілунку, від якого він просто танув), що якщо Чарльз хоче побачитися з принцесою, то краще зробити це трохи пізніше, коли вони займуться її новим гардеробом і коли в Мері, як у будь-якої жінки в таких випадках, покращиться настрій.

Але Брендон все ж вирішив ґрунтовно підготуватися до зустрічі. Оседлавши коня, він поскакав до Іпсвіча, найближчого міста, де розраховував знайти ювелірну крамницю. Він хотів зробити Мері подарунок, адже жінки добріють, якщо їх обдаровують. Чарльз вирішив придбати для принцеси щось особливе, якщо таке знайдеться в глушині Саффолкширу. Виявилося, знайшлося: дві чудові броші - неймовірно тонкої роботи камеї в оправі з золота з перегородчастою емаллю та вкрапленнями дрібних смарагдів. Тепер у Брендона було що запропонувати як жест примирення.

У себе в покоях Мері Тюдор крутилася перед дзеркалом, приміряючи плаття, зшите на живу нитку. Почувши, що її хоче бачити сер Чарльз Брендон, дівчина спалахнула. Вона червоніла так само швидко, як і її августійший брат.

- Прикажете ввести його? - запитала Мері Болейн.

Він розумів її мотиви. Що стосується його самого, то придворне життя було всім, що йому зараз було потрібно. І він намагався захопити Мері принадами її нового життя, тим більше, що вона вимагала, щоб він розповів їй, за кого її хочуть видати заміж.

Мері слухала його із зацікавленням і увагою, але іноді на неї накочувала туга. І вона дивувала його, кажучи, що їй буде бракувати Хогли, що вона любить ці місця. Вона виявила, що звикла до цього життя, до своєї свободи. Їй подобалося блукати зеленими луками, сидіти з вудкою на річці, жити безтурботним і простим життям серед цих милих людей...

Зітхаючи, вона вкладала руку в його долоню і раптом кидала швидкий загадковий погляд з-під напівопущених вій, від якого Брендона кидало в жар. Іноді Мері діяла на нього, як келих шампанського. В ньому ніби щось спалахувало... і гасло, придушуване голосом розсудку і обережністю. Просто малютка диявольськи спокуслива і кокетлива. До того ж - помітив він із деякою досадою - свої чари вона пробує не тільки на ньому. Вона ззвела з розуму Гаррі Гілфорда, заграла з Болейном. А ці її дві тіні - Гемфрі та Ілайджа! І якщо з Гемфрі, достатньо підприємливим, щоб увійти в свиту конюшого двору, Брендон зміг ладнати, то з цим, як його звали, "гусеням" Ілайджею, він нічого не міг вдіяти. Той, здається, тільки й жив поглядами Мері. А тут ще й сама принцеса заявила, що збирається включити його до своєї свити, не бажаючи з ним розлучатися.

Брендон був проти. Та цей хлопець на смерть увесь двір своєю незграбністю і може скомпрометувати її високість своїми закоханими поглядами! Мері дивилася на Брендона з наївним кокетством:

- Ви так дивитеся на мене, Чарльзе!

- На вас неможливо дивитися інакше. І я, і Гемфрі, і Ілайджа...

- До чого тут Гусеня? Ми говоримо про вас.

- Коли ви будете при дворі, усі чоловіки...

- І тільки?.. Чого я ще можу чекати?

погляди зустрічалися. Очі Брендона спалахували, її манили, але обоє тут же відвертались один від одного, згадуючи епізод у його кімнаті. Це було заборонено, але так спокусливо...

А Брендон і справді розповідав принцесі про двір. Йому було необхідно зробити так, щоб вона заздалегідь була милостива до його союзників і упереджено ставилася до недругів. І він захоплено відгукувався про маркіза Дорсета, хвалив герцога Норфолка, стриманіше говорив про Бекінгема або про наближену даму королеви графиню Солсбері.

- Ви слухаєте мене, міледі?

- Так, Чарльзе. Я пам'ятаю леді Солсбері. Вона моя двоюрідна тітка, дочка герцога Кларенса, брата мого діда Едуарда IV. Її віддали заміж за сера Поула і зробили графинею Солсбері. Вона дуже красива, - промовила Мері, ніби з жалем.

- Ну, вона вже не така гарна, як раніше, - заспокоїв її Брендон. І додав: - Леді Солсбері дуже відана королеві, підтримує її партію.

- Партію Катерини?

Брендону довелося пояснити, що увесь двір поділений на дві партії: союзників Іспанії, до яких належать королева, герцог Бекінгем, лорд-єпископ Фішер, і прихильників союзу з Францією на чолі з канцлером Волсі та Дорсетом. Про Волсі вони поговорили окремо. Брендон відгукувався про нього з захопленням, хвалив його ділові якості, державний розум, кажучи, що король прислухається до його думки більше, ніж до думки когось іншого.

- Я чула про Волсі, - відповіла Мері. - У Іпсвічі мій брат прислухається до промов Волсі, значить, він за союз із Францією?

Він був у захваті від покірності Мері та здивований її кмітливістю. Ухиляючись від прямої відповіді, Чарльз почав говорити, яка вона кмітлива, вдумлива і ввічлива. До того ж красуня і...