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Рамочный профиль МДФ для фасадов

Для строителей и мебельщиков МДФ профиль представляет собой целый кладезь полезных качеств – он длинный, следовательно будет мало стыков, имеет большую вариацию цветовых решений, а также хорошо сочетается с другими стройматериалами. Поэтому рамка МДФ применяется для мебели самых замысловатых дизайнов, для шкафов, которым был назначен любой эксклюзивный проект, также для столов любой формы и предназначенных для самого широкого применения – от маленькой кухни до большого конференц-зала.