Расчет расхода канцтоваров

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15 лет назад
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Для того, что бы быть хорошим офис-менеджером - нужно быть немного аналитиком и креативщиковм. Именно это я постралась высветлить в данной статье, оперируя такими простыми инструментами в таком , на первый взгялд, не простом деле.

Расчет расхода канцтоваров.doc
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