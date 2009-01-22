Расчет расхода канцтоваров
Копирайтинг
Добавлена1133 просмотра
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для того, что бы быть хорошим офис-менеджером - нужно быть немного аналитиком и креативщиковм. Именно это я постралась высветлить в данной статье, оперируя такими простыми инструментами в таком , на первый взгялд, не простом деле.