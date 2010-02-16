Разнообразие мира трубопроводной арматуры

Трубопроводная арматура позволяет нефти, газу и воде двигаться по трубе, которая сама по себе оставалась бы простым куском металла. При помощи разнообразных приспособлений рабочая среда становится управляемой. Ни одно строение, будь то промышленное помещение или загородный дом, не сможет обойтись без системы труб. Чтобы обеспечить её бесперебойную работу потребуется большое количество арматурных деталей.80% всей применяемой трубопроводной арматуры составляют элементы запорного типа. Они используются для того, чтобы полностью перекрыть поток жидкой или газообразной рабочей среды в трубопроводе. Элементы водозапорной арматуры применяются в разнообразных инженерных системах: отопительных, канализационных, водопроводных. Запорной арматурой считаются такие детали, как клапаны, краны, затворы, электроприводы к ним и т.д.