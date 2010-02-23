Разработка Web дизайна
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14 лет назад
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21 век недаром именуют веком компьютерных технологий: возможно, это самый пик развития человечества. Казалось бы, что в эпоху Возрождения уже все было достигнуто, что можно было только себе вообразить. Но 20 век сделал невозможное: человек полетел в космос, появилась сотовая связь, и многое другое, то, что в принципе вообще не может существовать в природе, но вопреки здравому смыслу, все-таки было изобретено. Это лирика, но факт остается фактом, компьютерные технологии - это новая веха в летописи человечества.