Т/з

Требуется человек с креативным мышлением. Создание сценариев для рекламной фотосъемки. К примеру: заказчику необходимо отрекламировать свой товар на постере формата А1. Товар к примеру: женская стильная линия обуви датской фирмы "Reep". Присутствие женщин-моделей на постере обязательно(можно с мужчинами). Задача: создать образ превосходства, стиля и красоты модели обуви через данную визуализаци