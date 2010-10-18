Рекламные возможности в Интернет

Динамично развивающаяся информационная сеть Интернет, каждый день приобретающая все больше пользователей, становится все более заманчивым каналом для пиар-технологий и рекламы. Все чаще компании для продвижения сайта, своего имени, продукта или услуг прибегают к современным технологиям, Интернет не стал исключением. И среди рекламных средств в сети стоит обратить внимание на такие инструменты, как SEO-продвижение или оптимизация сайта, почтовые рассылки, контекстная реклама, баннеры, интернет-пиар, каталоги и рейтинги. ...