Рекламный буклет - перевод с русс. на англ (часть)

Бой курантов Спасской башни, стены, окаймленные бойницами в виде «ласточкиных хвостов», легендарные Царь-пушка и Царь-колокол уже не нуждаются в представлении.

_______________________

By no means you surely can see without any special introductions Spasskaya Tower Peal of bells, walls bordered with “swallow-tailed” loopholes, and the legendary Tsar Cannon and the Tsar Bell.