Ремонт помещений - с чего начать?

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Рабочий дизайн-проект
- После утверждения эскизного проекта, начинается производство рабочего проекта. На этой стадии работ происходит выбор материалов, мебели и предметов интерьера. Это все отрисовывается в чертежах с реальными размерами и привязками.
- После утверждения рабочего проекта, документация передается инженерам для детальной проработки инженерных сетей и коммуникаций.
- Каждый этап работ подписывается и актируется. Важно понимать, что при внесении изменений в проектную документацию со стороны заказчика, сопровождается переделкой всего проекта. Чем большая стадия готовности проекта, тем сложнее вносить какие-либо изменения.
- Далее рассчитывается смета на производство работ и стоимость материалов на основании подписанного дизайн – проекта и проектов инженерных коммуникаций.
- При производстве строительно - отделочных работ, заключается договор на ведение «авторского надзора» за производством работ. Это не менее важная часть работы архитектора. Он регулярно выезжает на объект, решает возникающие вопросы и проблемы, связанные с корректировкой размеров, раскладок и расстановки сантехники, мебели и предметов интерьера.