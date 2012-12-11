Рентгенография (Медицина - перевод с англ на русс)

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11 лет назад
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Even with all the available new imaging methods, the conventional x-ray is still the basic method for ascertaining bone and joint diseases.

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При наличии на сегодняшний день всевозможных новых доступных методов лучевой диагностики, рентгенография является основным методом для определения заболевания костей и поражения суставов.

Рентгенография (Медицина - перевод с англ на русс).doc
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