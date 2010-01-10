Рерайт для вебстудии

РАБОТА, ЗА КОТОРУЮ МНЕ НЕ ЗАПЛАТИЛИ!!!!

Почему выгодно работать именно с нами?

Здесь все очень просто.

1. Мы индивидуально подходим к каждому клиенту с любыми пожеланиями и финансовыми возможностями.

2.Наша веб-студия гарантирует использование только белых методов продвижения сайтов. Это значит, вам не придется опасаться, что ваш сайт в один далеко не прекрасный момент вылетит из поисковой базы (или индекса). Наше кредо – никакого спама!

3. Мы не отказываемся от малобюджетных проектов (от 3500 рублей). Какие бы вы ни планировали вложения в раскрутку вашего интернет-ресурса, мы в любом случае найдем, что вам предложить, и подберем оптимальные варианты продвижения сайта.

4. Цены у нас очень гибкие, и постоянные клиенты могут рассчитывать на абсолютную лояльность. Да и новые заказчики не почувствуют себя обделенными.

5. Мы предлагаем сайт «под ключ». Это очень востребованная и идеально подходящая многим заказчикам услуга. Наши специалисты не только могут разработать дизайн вашего сайта и сделать его действующим, наполнив необходимой информацией, но и в дальнейшем заниматься его поддержкой, а при необходимости – и обновлением. К тому же мы можем сами зарегистрировать

6. Клиенты всегда могут рассчитывать на полную прозрачность нашей работы. Каждый заказчик получит всю информацию о наших действиях, а также инструменты для их контроля. Это очень большой наш плюс: далеко не все веб-разработчики решаются сообщить клиентам, как можно узнать о реальном ходе их работы.

7. Если вам необходим анализ действующего сайта, мы проведем его бесплатно. Ваши сайты должны работать на вас, обеспечивая полную отдачу, и мы знаем, как этого добиться.

8. Мы заинтересованы в длительном, взаимовыгодном сотрудничестве, поэтому качество наших услуг – вне конкуренции.

Можно перечислять и другие ваши выгоды, но, думаем, вы их сами ощутите, сотрудничая с нами.

Наши услуги

Создание собственного сайта на сегодняшний день является наилучшим способом быстро заявить о себе и привлечь как можно больше клиентов. Вы сами решите, какой из сайтов вам необходим – простой сайт-визитка, цель которого просто вас представить, или интернет-магазин, где вы сможете продавать свои товары и услуги, или обычная доска объявлений, или любой другой вариант сайта. Мы же займемся реализацией ваших пожеланий. Реализовав огромное количество успешных проектов, которые уже обеспечивают наших клиентов солидным доходом, мы наработали достаточный опыт, чтобы любая ваша идея стала реальностью.

Впрочем, нередко случается, что наши заказчики, не очень разбираясь в тонкостях интернет-технологий, не могут определить точно, что им на самом деле нужно, и с чего начинать развитие собственного бизнеса в он-лайн среде.

Самый простой способ во всем этом разобраться и получить в итоге подходящий для вашей сферы деятельности красивый и функциональный сайт – это обратиться к нам. В этом случае создание сайта станет для вас действительно радостным событием. Ведь нет ничего более вдохновляющего, чем наблюдение за тем, как талантливо и быстро реализуются даже те ваши пожелания, которые вы даже выразить не могли.

В нашей студии работают только высокопрофессиональные специалисты, способные создать сайт, соответствующий всем современным требованиям дизайна и качества. Для нас очень важно, чтобы ваш интернет-ресурс был очень удобным для пользователей и содержал качественную, доступную информацию о вас и вашей компании, а также о тех товарах и услугах, которые вы предлагаете потребителям.

Сайт-визитка и корпоративный сайт

Если вам нужен простой и удобный сайт, идеальным решением станет сайт-визитка, выполненный специалистами нашей студии.

Для представителей крупных компаний со сложной иерархией подразделений мы разработаем функциональный корпоративный сайт, который будет организован так четко, что партнеры и клиенты непременно получат всю нужную информацию без необходимости долго бродить по страницам сайта, а потом все равно обрывать вам телефоны.

Мы можем создать также уникальный интернет-магазин, в котором никто никогда не заблудится, и даже ребенок или не самый продвинутый пользователь сможет легко выбрать все самое необходимое. Мы наполним ваш интернет-магазин грамотными описаниями и качественными фотографиями товара, и его очень долго не захочется покидать.

Сайт, выполненный специалистами нашей студии и ваши запросы удовлетворить стопроцентно, и пользователей не разочарует.

Мы можем предложить вам как очень сдержанный и строгий, так и насыщенный, красочный дизайн. Каждый наш сайт уникально удобен и по-своему красив.

При этом если вы не располагаете очень большим бюджетом, не стоит отказываться от идеи создать сайт. Ведь он поможет вам заработать больше! Обратитесь к нам, и мы найдем оптимальное решение, не опустошительное для вашего кошелька. Качество сайта при этом точно не пострадает.

Продвижение, раскрутка и аудит сайта

Создать качественный сайт – это полдела. Очень важна его раскрутка, а также качественное продвижение. Чтобы веб-ресурс хорошо был воспринят поисковыми системами, текстовая информация на нем должна быть оптимизирована.

Закажите эти услуги нам, и скоро вы сами увидите, как выросла ваша популярность. А значит, и ваши вложения в раскрутку сайта окупаются с лихвой! Деньги, вложенные в качественные SEO-услуги, очень быстро возвращаются, привлекая при этом невиданный ранее доход.

Мы работаем с лучшими копирайтерами, которые напишут уникальные и, главное, интересные статьи. Эти тексты будут привлекательными как для читателей, так и для поисковых машин.

Отдельно хочется сказать о такой обязательной для любого сайта процедуре, как аудит. Тщательный анализ, проведенный нашими специалистами, позволит выяснить, что именно необходимо сделать для более эффективной работы вашего веб-ресурса. Подробный анализ, проведенный нашими специалистами, позволят выяснить, по каким именно ключевым запросам вас можно обнаружить. Ведь сайтов огромное множество, а значит, и конкуренция жесточайшая. Тем более, что реклама в интернете является очень эффективной, и это начинает с каждым днем понимать все больше людей.

Чтоб клиенты о вас знали, можно заказать еще и баннерную, а также контекстную рекламу. Вы можете выбрать как единственный рекламный вариант или все услуги в комплексе, что намного более эффективно. Наши рекламные компании всегда дают ожидаемый эффект.

Мы качественно, своевременно и профессионально будем обновлять ваш сайт и оказывать услуги по его поддержке. Вам не придется заботиться об этих технических моментах, и вы сможете потратить освободившееся время в свое удовольствие.

Создание сайтов

Сайт – это ваш надежный виртуальный помощник в офисе, который содержит всю информацию о том, какие именно товары и услуги вы предлагаете клиентам и какие варианты сотрудничества – партнерам.

Точно так же, как и магазин в реале, ваш сайт должен быть очень благоустроенным и удобным для посетителей – тогда им не захочется его быстро покидать.

И крошечные торговые точки, и огромные супермаркеты привлекают покупателей, если выбрано удачное место их расположения, интерьер радует глаз и при этом созданы все условия для выбора товаров и совершения покупок по оптимальным ценам. Понятно, что чем более скромен магазин, тем меньше средств в него вложено.

То же самое можно сказать и о сайтах. Вы можете вложить разные суммы денег в создание своих веб-ресурсов. Но, заказав их у нас, вы гарантированно получите превосходный результат при разных бюджетах. Сайт понравится и вам, и, конечно, вашим клиентам.

Продвижение и раскрутка сайтов

Сайт принесет вам доход, если он будет виден постоянным клиентам. Наша команда состоит из профессионалов, которые постоянно самосовершенствуются и следят за информационными новинками в области SEO.

Цены на наши услуги является абсолютно оптимальными, поскольку мы заинтересованы в как можно большем количестве постоянных клиентов. Вы будете платить только за полученный результат, а наши усилия, затраченные для его достижение, никоим образом на вас не отразятся. В SEO-деле неважен путь к цели, а важен именно эффект, который виден сразу. Главное, чтобы использовались белые технологии. Грамотное продвижение и виртуозная раскрутка вашего сайта, произведенные нашими профессионалами, очень быстро сделает ваш бизнес прибыльным.

Копирайтинг

Это только кажется, что написание статей – очень простое дело, ведь каждый умеет излагать свои мысли более или менее связно. На самом же дело, все намного сложнее. Талантливо созданный текст разительно отличается от обычного сочинения на ту или иную тему. Есть статьи, которые читаются на одном дыхании, а есть абсолютно неперевариваемые тексты.

Поэтому если вы решили создать собственный сайт, необходимо позаботиться о его текстовом наполнении, чтобы пользователи имели желание дочитать до конца всю информацию о вас, о ваших товарах или услугах.

Грамотные и читабельные тексты, созданные нашими копирайтерами, не только превосходно представят ваши товары и услуги, но вызовут у посетителей желание возвращаться на сайт снова и снова, а также – отправлять ссылки на него всем друзьям и знакомым.

Заказывая услуги копирайтера в нашей студии, вы будете вкладывать деньги не в слова, а в тот эффект, который они производят.

Обновление и поддержка сайтов

Сайт будет эффективным только при условии его динамичного развития. Это как с реальным магазином, где надо правильно разместить на прилавке новинки, переставить товары на витрине, поспособствовать продвижению продукции с помощью акций. Веб-сайт удержит популярность, если будет постоянно обновляться. Конечно, это требует времени и определенных усилий. И мы готовы взять все эти задачи на себя, освободив вас для более интересных занятий. Ведь если за администрирование сайта берется профессионал, он проведет его очень быстро в то время, как у неспециалиста это может занять целый день.

Вы сможете оплачивать наши услуги по поддержке и обновлению сайтов как за один раз, так и за месяц или более длительный период. Если ваш сайт будет постоянно находиться в зоне внимания наших специалистов, он будет постоянно развиваться, и на нем всегда будет царить полный порядок.

Проведение рекламных кампаний

Рекламой своих товаров или услуг приходится заниматься каждому, кто эти товары производит или продает. Но для того, чтобы реклама была эффективной, а не раздражала потенциальных покупателей, и расходы на нее окупались, притом многократно, нужен хороший план рекламной кампании и его тщательная реализация. Это правило работает и в реальном мире и в виртуальном мире интернета. И для того, чтобы ваш сайт приносил доход, ему нужна реклама доходчивая для всех. Но разные социальные и возрастные группы по-разному воспринимают различные виды рекламного продукта и реагируют тоже по-разному. Подобрать свой «ключик» желательно к каждой из них, а в идеале к каждому человеку, который может стать покупателем.

Разработка рекламных стратегий – «конек» нашей студии. Обратившись к нам вы можете быть уверены, что рекламная кампания (комплексная, или один из ее аспектов) будет «работать» на конкретную целевую аудиторию и принесет вам доход.