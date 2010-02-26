Рерайт описаниц книг

Андрей Мартьянов. Белая акула.

В ХХIII веке было определено создание великой Галактической империи, которой будут управлять только люди. Человеческий род будет разделен на две эволюционные ветви. Но никто не мог и предположить, что в последствии катастрофы и гибели Земли, люди все-таки смогут продолжить эксперименты над своей цивилизацией. Герои вступают в борьбу с тайной организацией, которая поработила планету Меркуриум, и после чего, там стали происходить невероятные и странные события.

Владимир Дмитриевич Михайлов. Беглецы из ниоткуда

В романе описывается увлекательное путешествие межзвездного пассажирского лайнера «Кит», который следует с планеты Антора в Солнечную систему. Уже на самом подлете к Земле, он вдруг теряет управление, и превращается в какое-то антивещество со всеми пассажирами. Судьба путешественников космоса зависит от их мужества, их решительность поможет противостоять раскладу сил на Земле и силам и воле необъяснимого инопланетного разума.