Рерайт текста. Фитнес - любопытное.

"Фитнес по группам крови"

А Вы знаете, что знание своей группы крови поможет Вам не только в экстремальной ситуации, но и.. в выборе каким фитнесом Вам заняться.

Как, спросите Вы. Обратимся за ответом к учёным, которые изучили этот вопрос.

Итак, если у вас первая группа крови, Вашему организму просто необходимы постоянные тренировки! Иначе в скором времени Вы можете набрать лишний вес и начать хандрить. А если Вы уже ходите в зал, то делаете это с энтузиазмом, которому можно позавидовать, не пропускаете ни одной тренировки, а все новое осваиваете быстро и просто (правда иногда излишне суетливо). Вы верите в свои силы и это хорошо! Оптимально для вас – аэробика, силовые тренировки, велотренажер (или просто велосипед).