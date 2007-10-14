Рерайт текста. Фитнес - любопытное."Смех и фитнес"

"Вы по натуре жизнерадостный человек, часто улыбаетесь и смеётесь? Отлично! Это не только хорошее настроение у тех, кто общается с Вами, но и замечательный способ похудеть – ведь если смеяться в день хотя бы 15 минут, за год Вы можете потерять до 2ух кг лишнего веса!"

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