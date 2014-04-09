Рерайтинг новостей

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10 лет назад
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работа для информационного сайта.

4 февраля состоится повторное заседание Мосгорсуда по уголовному делу в отношении одного из лидеров протестного движения в России Сергея Удальцова и члена совета Левого фронта Леонида Развозжаева.docx
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