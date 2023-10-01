Резюме.
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Ім'я: Микола
Електронна пошта: [email protected]
Телефон: +38(098)996-10-11
Я копірайтер, рерайтер та автор текстів з досвідом роботи понад 5 років.
Я творча, оригінальна та впевнена в собі людина, я–ка любить писати і вміє створювати тексти, які продають.
Мої сильні сторони:
Творчість і оригінальність
Увага до деталей
Уміння працювати з різними темами
Досвід роботи в різних сферах
Знання основ маркетингу
Мої досягнення:
Збільшення продажів на 20% за допомогою рекламних текстів
Написання статті, яка стала вірусною в соціальних мережах
Я вважаю, що зможу стати цінним доповненням до вашої команди. Я завжди готовий до нових викликів і з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з вами.
Додаткова інформація:
Я вільно володію українською та російською мовами
Я вмію працювати в таких текстових редакторах, як Microsoft Word, Google Docs.
Я вмію використовувати такі інструменти для маркетингу, як Google Analytic.
Дякую за ваш час і увагу.
З повагою до Вашого бізнесу Микола Володимирович.