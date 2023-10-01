Ім'я: Микола

Електронна пошта: [email protected]

Телефон: +38(098)996-10-11

Я копірайтер, рерайтер та автор текстів з досвідом роботи понад 5 років.

Я творча, оригінальна та впевнена в собі людина, я–ка любить писати і вміє створювати тексти, які продають.

Мої сильні сторони:

Творчість і оригінальність

Увага до деталей

Уміння працювати з різними темами

Досвід роботи в різних сферах

Знання основ маркетингу

Мої досягнення:

Збільшення продажів на 20% за допомогою рекламних текстів

Написання статті, яка стала вірусною в соціальних мережах

Я вважаю, що зможу стати цінним доповненням до вашої команди. Я завжди готовий до нових викликів і з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з вами.

Додаткова інформація:

Я вільно володію українською та російською мовами

Я вмію працювати в таких текстових редакторах, як Microsoft Word, Google Docs.

Я вмію використовувати такі інструменти для маркетингу, як Google Analytic.

Дякую за ваш час і увагу.

З повагою до Вашого бізнесу Микола Володимирович.