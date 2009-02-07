Рекламный обзор для экскурсии в Аквапарк "Ривьера" от туристического агентства Эмиль-Тур, г.Ульяновск, ул. Советская, Дом Офицеров, левое крыло, с 9-00 до 18-00

тел . 44-15-88, 46-28-12, 49-68-55, 70-05-16

e-mail: [email protected]