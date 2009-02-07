Ривьера
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Добавлена138 просмотров
15 лет назад
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Рекламный обзор для экскурсии в Аквапарк "Ривьера" от туристического агентства Эмиль-Тур, г.Ульяновск, ул. Советская, Дом Офицеров, левое крыло, с 9-00 до 18-00
тел . 44-15-88, 46-28-12, 49-68-55, 70-05-16
e-mail: [email protected]
Ривьера.doc
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