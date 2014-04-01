Ролевые игры и игра в поликлинику

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10 лет назад
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Все в детстве любили играть в «понарошку». Ведь с легкостьюможно было стать сказочным принцем, прекрасной принцессой, зайчиком или

тучкой... Через такие ролевые игры, малыш учиться понимать взрослый мир. Пусть

он сложный и запутанный, но кроха так проходит свой путь к пониманию его.

http://www.metrplus.com.ua/index.php?section=11&subgroup=81&id=915

18_Ролевые игры и игра в поликлинику.doc
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