Ролевые игры и игра в поликлинику

Все в детстве любили играть в «понарошку». Ведь с легкостьюможно было стать сказочным принцем, прекрасной принцессой, зайчиком или

тучкой... Через такие ролевые игры, малыш учиться понимать взрослый мир. Пусть

он сложный и запутанный, но кроха так проходит свой путь к пониманию его.

http://www.metrplus.com.ua/index.php?section=11&subgroup=81&id=915