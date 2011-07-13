Самый Лучший Способ Вернуть Девушку

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Как ты уже мог догадаться, речь в статье пойдет о том, как вернуть девушку, которую ты, балда потерял, по своей глупости, потому что был невнимателен, груб, короче говоря накосячил. Раз уж ты попал на эту статью – то скорее всего отношения уже разорваны, все подручные методы перепробованы (мольбы, прошения, выклянчивания, задаривание подарками и цветами, звонки в нетрезвом виде) и, к твоему удивлению, ни один из них не помог. Что ж, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд.

Первый мой совет – чтобы ее вернуть – ее нужно бросить. Это короткий вариант, и предназначен скорее для тех, кто понимает, о чем идет речь. Распишу все подробно...