Сауна и политика

http://www.sauna-stroi.ru/stati-o-saunah/sauna-i-politika.html

Увы, финская сауна перестала быть местом, где решаются государственные дела. В Финляндии по традиции каждую неделю после заседания кабинета министров члены правительства отправлялись в сауну, где нередко продолжалось обсуждение проблем. В прошлом году, когда в состав коалиционного правительства вошли четыре женщины, традиция нарушилась, поскольку в Финляндии не принято, чтобы мужчины и женщины ходили вместе в сауну, если они не члены одной семьи.