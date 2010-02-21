Сборник пресс-релизов для сайта по трудоустройству

...С сегодняшнего дня в Живом Журнале открылся наш блог. Здесь сайт Работа Маркет про¬должает встречи со своими друзьями.

Здесь мы попытаемся освящать все интересные темы, касающиеся рынка труда, hr-branding и е-recruitment не только в Иркутской области, но и за ее пределами...

...Сайт "Работа Иркутск" выходит на новую дистанцию по эффективности и посещаемости!

Начало августа ознаменовалось несколькими приятными новостями:

Во-первых, посещаемость проекта выросла до 12000 тысяч человек в неделю

Во-вторых, на 35% увеличилось количество откликов с сайта

В-третьих, количество пересылаемых резюме через сайт уже вызросло до 1000 в неделю...

...С начала августа сайт Работа Маркет начал свою деятельность в обновленном варианте. Это касается не только интерфейса страницы, но и качества и количества предоставляе¬мых услуг...